Slováci opäť raz buchli po stole...alebo mať takého "šaša" v Maďarsku to by bol gól!

Ľudia vo voľbách jasne ukázali, že to so zmenou riadenia vecí verejných na Slovensku myslia skutočne vážne a opäť rázne buchli po stole. Navyše ukázali, že na rozdiel od tých, čo hovoria stále iba spisovne majú radi šašov...

Nie len cirkusových alebo tých z rozprávok, ale najnovšie aj toho "svojho" parlamentného. Pritom Slovensko nie je žiadna Zbláznená krajina ako si to myslí a píše M.Mojžiš (Týždeň 9/2020) a ľudia na Slovensku vôbec nie sú sprostí. Dokázali to viac krát a určite budú mať ešte dosť príležitostí, keď to budú môcť znovu dokázať. A nezvolili si žiadneho bezcharakterného blbečka (a môže byť vôbec šašo bezcharakterný?a blbý? a nespoľahlivý? a iba obyčajný táraj?), ktorým ich pred voľbami strašili poniektoré médiá, redaktori, novinári, komentátori a mnohí politickí super analytici a zaručení prognostici. Tí vlastne so šašom vôbec ani nerátali a nevedeli mu prísť ani na meno tak pred voľbami, ako aj tesne po nich. A hľa čo sa stalo! Že by toľkí ľudia na Slovensku z večera do rána osprosteli? Nie,nie,nie! Nikto neosprostel! Ľudia veľmi dobre vedia, že šašovia sú nútení skrývať svoju inteligenciu pod maskou, ak nechcú skončiť na popravisku. A šašovia samozrejme veľmi dobre vedia, že robiť šašoviny je niečo úplne iné, ako sedieť na tróne a vládnuť. Lenže predvolebný boj je predvolebný boj. Žiaľ tam sa toleruje takmer všetko. Nemáme žiadne ilúzie. Kampaň na Slovensku (ale aj tu v Maďarsku) býva taká istá špinavá ako všade inde vo svete. Aj bola! Táto nekultúrna politická kultúra našťastie prestala mnohých Slovákov baviť, a tak im iné nezostávalo, len uveriť tomu autentickému a predovšetkým slobodnému, či lepšie povedané slobodne zmýšľajúcemu a netradične konajúcemu šašovi, že vie ako na to a dá veci raz dva do poriadku. A je to! Niet nad čím špekulovať! Ľud v slobodných voľbách prinútil (potrestal?) svojho parlamentného šaša, aby si tú masku konečne strhol a ukázal čo vie. A mnohí sa teraz boja práve toho ( báli sa ho ako ohňa aj pred voľbami), že čo bude, ak ten šašo naozaj niečo vie a skutkami to nebodaj aj dokáže. Že čo bude? Nuž poriadne čoromoro - to bude! Dúfajme...

Ale zatiaľ....páni novinári, strážcovia poriadku, demokracie a verejného života! Buďte konečne féroví a dajte tomuto šašovi a vláde, ktorú postaví pokoj aspoň tých zaužívaných 100 dní! A budú to pre nich veľmi ťažké dni a týždne to je isté! Veď preberať vládu v takomto nepriaznivom období koronavírusu, po takej zazobanej a skorumpovanej garnitúre, ktorá tu vládla dlhé roky, je v podstate hrdinský čin na ktorý by sa nikto z vás zrejme nepodujal! Vy pán Hríb, pán Mojžiš a mnohí ďalší neverieci tomáškovia prestaňte strašiť a dopredu nariekať! Veď si môžete byť istí, že ak bude šašo robiť aj naďalej iba šašoviny a nebude zodpovedne, čestne, spravodlivo a transparentne vládnuť, na to popravisko ho medzi prvými ponesú tí, ktorí ho na ten trón posadili. A že z tých šiestich lídrov na titulke vášho(?) posledného predvolebného čísla časopisu Týždeň sa do parlamentu dostal iba jeden, tak to je aj vaša zásluha a hanba!. Byť vami, tak sa po takom fiasku neukazujem ani na ulici. Máte šťastie, bo sa môžete vyhovoriť na koronavirus. Tak končí každá antikampaň...to ste nevedeli?

Nuž a čo sa týka nás Slovákov žijúcich tu za Dunajom, musím povedať, že sme výsledky volieb na Slovensku prijali s úľavou. Máme byť opäť na čo hrdí (skorumpovaná vláda padla a ktosi pôjde zrejme aj do basy) a naši maďarskí priatelia nám majú znovu čo závidieť. V Maďarsku totiž takú peknú a múdru hlavu štátu, ani takého inteligentného šaša nemajú a dlho zrejme ani mať nebudú! Takže tunajšiu, nemenej skorumpovanú vládnu garnitúru zatiaľ nič neohrozuje... žiadna opozícia, žiadny šašo, ba ani koronavirus...