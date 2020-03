V Maďarsku odhalili príčinu nekontrolovateľného šírenia koronavírusu!

Už sme si zvykli, veď to počúvame (celý svet to počúva) od maďarskej politickej elity najmenej 150 rokov, že oni, len oni, všetko vedia a robia najlepšie na svete. Proste, hotová krajina zázrakov!

Predseda vlády Viktor Orbán má v maďarskom parlamente pohodlnú, dvojtretinovú väčšinu, ale ako sa zdá, v boji s koronavírusom mu ani to nepostačuje. A tak sa tento malý diktátor, trpiaci mečiarovsko-ficovským komplexom velikášstva, snažil v pondelok presvedčiť parlament, aby vyhlásil výnimočný stav a jemu odsúhlasil neobmedzené právomoci na neobmedzený čas. Podľa Orbána iba tak dokážu Maďari túto pliagu rýchlo a bezo zvyšku poraziť. Ako prví v EÚ, samozrejme. Potreboval k tomu štyri pätiny hlasov, ale parlamentná opozícia správne postrehla, že v tom momente by boli v Maďarsku zlikvidované aj tie posledné zvyšky ešte ako tak fungujúcej parlamentnej demokracie. Nechápem(?), prečo tak musel urobiť. Veď v Maďarsku to už roky funguje tak, že parlament Orbánovi hneď ráno schváli všetko, čo sa mu v noci prisnilo. Opozícia to našťastie okamžite pochopila. A výsledok? Ihneď po hlasovaní boli opoziční poslanci vyhlásení za vlastizradcov, ktorí budú, a vlastne už aj sú, zodpovední za šírenie koronavírusu v krajine. Tí sa okamžite stali terčom nevyberaných útokov zo strany vládnych činiteľov a provládnych médií. Naopak, „svojich“ 133 verných poslancov vyhlásil za hrdinov. Nech si „provírusová“ opozícia trhne nohou, ONI ten boj zvládnu aj bez nej! Veru tak... V čase potreby zjednotenia všetkých síl sa mu opäť (ako už neraz) podarilo rozdeliť národ. Tentoraz na proti- a provírusových. Nie je to choré?

Našťastie v Maďarsku viditeľne narastá počet tých, ktorí už nedajú na jeho premúdre sladké rečičky, klamstvá a demagógiu. Prestávajú mu konečne veriť, ozývajú sa čoraz hlasnejšie a mám dojem, že mu to v najbližších voľbách aj patrične zrátajú. Koranavírus sa pomaly, ale iste stáva hrobom Viktora Orbána, aj keď on si myslí pravý opak. Samozrejme...

P.S.

Je čoraz lepšie viditeľné, že koronavírus napadol už aj Viktora Orbána, no nie jeho pľúca to je isté...