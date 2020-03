Do neba volajúce rozdiely alebo akoby z inej planéty...

Trčím tu za Dunajom, v Békešskej Čabe, v stareckej - dobrovoľno-povinnej - karanténe a sledujem, ako to prebieha v našich susedných krajinách. A žasnem!Akoby Slovensko a Maďarsko neboli z tej istej planéty.

Pritom sme boli susedia a súpútnici po celé stáročia! Geneticky sme takmer rovnakí - vcelku dobrý mišung - a predsa takí rozdielni! Na Slovensku fukoty, len sa tak práši, frmol, hrmot, každú chvíľu niečo nové... Predseda vlády, tu jeden, tam druhý minister na obrazovke, tlačovky, poslancom sa v parlamente z kečky parí a v aktivite nezaostáva ani pani prezidentka. Nuž a „duracelový“ Matovič akoby mal mrle v zadku, proste pravý workaholic. Zato už aj na ňom badať stopy únavy a nedostatočného spánku. Pritom dobrý spánok je tá najúčinnejšia zbraň, najlepšie posilnenie do ďalšej práce. Ľahne nám a kto bude potom všetko manažovať? To bol vtip J

No nie tak v Maďarsku... Tu je (zatiaľ ) zdanlivá pohoda, klídek, tabáček. Doslova. Krčmy a krčmičky boli aj dnes otvorené do tretej popoludní a (ako inak) plné dôchodcov! Ulice zatiaľ nie sú ľudoprázdne a vidieť rúškom zahalenú tvár je hotová rarita. Vo verejnoprávnej televízii každú chvíľu platonické výzvy typu- Ostaňte doma!- tu a tam príklady pomoci starším, vo videách sa prihovárajú (predvádzajú) celebrity, raz za čas informuje verejnosť o dianí v krajine krízový štáb. Žiadne hektické vypätie, aké je napr. na Slovensku, tu nevidno. Táto očividná pohodička nebude mať zrejme dlhé trvanie. Vláda sa chystá pritvrdiť. Už aj začala. Konečne! Aj Orbán zistil, že to ide i bez tých mimoriadnych právomocí, po ktorých tak túžil. Predpokladám, že ho musel poriadne vystrašiť prípad nafúkanca Johnsona či frajera Trumpa. A to je dobre! Bolo by smutné, keby sme po poctivo vybojovanom víťazstve nad vírusom na Slovensku (verím, že nad ním naisto zvíťazíme!), mali za Dunajom naďalej nakazeného suseda. Myslím koronavírusom.

P.S.

Apropo! Ospravedlňujem sa, ale musel som to takto... Maďarské provládne médiá síce celkom podrobne a dobre informujú o tom, ako prebieha pandémia a boj s ňou vo svete, len o Slovensku nepadne v nich ani slovo. Asi to - na rozdiel od VB, USA a iných – robíme celkom dobre. A možno som len zaujatý...