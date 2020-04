TRIANON väčšia TRAUMA ako KORONAVÍRUS?

Ak by ste nevedeli, tak rok 2020 je v Maďarsku ROKOM NÁRODNEJ SPOLUPATRIČNOSTI. Uznesenie o tom prijal parlament ešte v polovici minulého roka. Hlavným dôvodom bolo nastávajúce 100. výročie trianonského „mierového diktátu“.

Nuž a to pripadá práve na r. 2020.

Jednoducho povedané, trianonská trauma, tento mierový diktát, by si mali ľudia v Maďarsku, spolu so všetkými zahraničnými Maďarmi, pripomínať po celý rok 2020, a nie iba 4. júna, čo je dátum podpísania Trianonskej mierovej zmluvy v roku 1920. Nuž, áno! Národná spolupatričnosť je pre väčšinu Maďarov (no nielen pre nich) nesmierne dôležitá, a preto toto prirodzené cítenie - na ktorom ostatne niet nič zlého - maďarská verchuška vždy naplno využívala, či lepšie povedané zneužívala. Robila tak v minulosti, a robí tak aj dnes. Maďarskí politici už dávno zistili, že môžu národ bičovať, koľko sa im len zachce, pokiaľ je ten bič v národných farbách. V prípade Trianonu však bičovať nikoho netreba. Celonárodná spolupatričnosť je v tomto prípade jednoznačná. Tak v rámci hraníc, ako aj mimo nich. Každý Maďar predsa vie, že ide o najväčšiu krivdu, ktorá bola kedy spáchaná na maďarskom národe.

V iných prípadoch to už ale neplatí a národná spolupatričnosť býva značne naštrbená. Krajina je nejednotná a plná prošorošovských, promigrantských a najnovšie aj provírusových opozičníkov - vlastizradcov. Teda aspoň podľa Viktora Orbána. A tak „musel“ zobrať boj s koronavírusom do svojich rúk. „Jeho hrdinovia“ v parlamente mu začiatkom týždňa odhlasovali tzv. Korona zákon, ktorý mu poskytuje neobmedzenú moc na neobmedzený čas. Vraj to bolo potrebné pre účinnejší boj s koronavírusom. Krajinu v tomto boji bude riadiť ON pomocou dekrétov a sľubuje, že Korona zákon bude využívať len a len na boj s vírusom. No ako sa zdá, mnohí mu neveria. Ani Ursula von der Leyen, ani predstavitelia 13 členských štátov EÚ, ani opozícia a už ani obyčajní ľudia. Boja sa, že pod rúškom zákona rozhodne samovoľne aj o iných dôležitých veciach. Bez parlamentu, bez opozície... Najvernejší ministri, poslanci a vládni úradníci ho samozrejme chránia a maďarský minister zahraničia na margo vyslovených obáv dokonca nediplomaticky vyhlásil, že ide o opätovný útok liberálov (komunistov, socialistov, krajnej pravice, proste všetkých...) na Maďarsko. Dôvodom vraj nie je uvedený zákon, ale závisť! Závisť a strach, že Maďarsko (Orbán) si s pandémiou poradí lepšie a skôr ako ostatní. Aj bez demokracie. Jasné ako facka! Neviem, prečo to tí na západ od Budapešti nechápu...

Takže dnes to vyzerá tak, že spolupatričnosť v boji s pandémiou nie je podstatná. Koronavírus nie je predsa žiadny Trianon! Nebude tu večne a raz, skôr či neskôr, určite pominie. Ale Trianon, ten si spolupatričnosť priam vyžaduje! Už prešlo 100 rokov a boj sa ešte neskončil! Nečudo, že pre mnohých v Maďarsku je Trianon oveľa väčšou traumou ako koronavírus. A hlavne večnou - dodávam ja.