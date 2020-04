NAJVӒČŠÍ „KIKS“ MATOVIČA A CELEJ VLÁDNEJ KOALÍCIE

Chyby nerobí iba ten, kto nepracuje – zvykne sa vravieť. Nová vláda aj parlament pracuje, až sa im z kečky parí. Je samozrejmé, že občas pochybí.

Zo susednej provincie – spoza Dunaja, to vidím jasne. Najväčšou chybou vládnej koalície a jej poslancov v parlamente je ich nepochopiteľný odpor voči kandidatúre Ľ. Blahu za predsedu ľudskoprávneho výboru. V časoch, ktoré žijeme, sa mi to javí ako krajne nezodpovedné, ako doslovný hazard so životmi občanov SR. Len aby im to budúce generácie neotrepali o hlavu!

Zrod hrdinov, ich hrdinské činy sú takmer vždy spojené s nejakým nebezpečenstvom, ktoré ohrozuje ľudské životy, niekedy dokonca existenciu celého ľudstva. Poznáte to... Taký hrdina (B. Willis, S. Segal, Chuck Norris a pod.) dokáže aj sám zachrániť celé mesto, región, ohrozený štát (napr. USA), ba často aj celý svet. Veru. A je jedno, či ide o vírus, neznámu epidémiu, obrovský meteorit alebo nepriateľsky naladených mimozemšťanov. Čím viac zachránených, tým väčší hrdina. Musí mať k tomu, samozrejme, patričné predpoklady. A ktosi ho o záchranu ľudstva musí požiadať alebo oficiálne poveriť. Náš kandidát na predsedu ľudskoprávneho výboru tie predpoklady má. Nemá len to poverenie. Pritom by nás mohol v týchto ťažkých časoch pandémie s jemu vlastnou ľahkosťou zachrániť. A nebyť iba hrdinom na „feéjsbúku“, ale hrdinom skutočným, reálnym. Pravda, to všetko iba v prípade, keby sa stal predsedom ľudskoprávneho výboru. Neviem, prečo to vláda a koaliční poslanci nevidia. Tss, ts... Veď keby ho zvolili, všetci by boli spokojní. Opozícia, Smer, Blaha, Fico, ale aj koalícia, vláda, tí, čo ho milujú a lájkujú, aj tí, čo ho majú v zuboch... Proste všetci! Celé Slovensko by tým iba získalo. Neveríte? Vysvetlím...

Nuž, keby bolo keby a Blaha by bol zvolený, všetci aktéri by boli spokojní:

SMER – lebo ukázal, že ešte má gule a dokáže presadiť svojho človeka. Keby Smer, teda Fico chcel, určite by našiel iného nominanta. No Fico, kvôli Ficovi, nechce iného. Dá sa to pochopiť.

BLAHA - lebo to bude považovať za uznanie svojich nepopierateľných znalostí a zásluh v oblasti ľudských práv. Tie si z titulu funkcie predsedu daného výboru bude môcť ďalej rozšíriť a prehlbovať konečne už aj oficiálne. Prostredníctvom služobných ciest môže navštíviť krajiny, ktoré sú v oblasti dodržiavania ľudských práv (na rozdiel od Slovenska) celosvetovými lídrami, ako napr. Čína, Sev. Kórea, Sýria, Kuba, Venezuela, či jeho milované Rusko. Popritom môže položiť kvety a vence k hrobom svojich najväčších vzorov - ideologických aj ľudskoprávnych, ako sú napr. Lenin, Stalin, Mao, Kim Ir-Sen, Fidel, Guzmán, Chávez, a ako najväčší – Che Guevara. So živými sa zase môže do sýtosti vyobjímať, vybozkávať, vyrozprávať... Napr. so svojím ruským priateľom, predsedom zahraničného výboru Ruskej Dumy – Leonidom Sluckým (ak bude dobrý, tak možno aj s Putinom), s Assadom, Madurom, Kimom ml., kubánskymi komunistami či s celým ÚV KSČ (Č ako Čína). A možno ako predseda ľudskoprávneho výboru dostane od vlády či parlamentu aj nejaké dôležité poverenie. Ktovie...

FICO – lebo bude mať v osobe predsedu ľudskoprávneho výboru „svojho“ človeka. Človeka, ktorý ho - ako posledná inštancia - ochráni a bude za neho a jeho ľudské práva bojovať do posledného dychu. Napr. v prípade, keď si po neho príde NAKA, aby ho odviedla do basy.

KOALÍCIA – tým, že prestane robiť obštrukcie a zvolí Blahu za predsedu, si môže urobiť len dobré meno. Ukáže svetu, že je naozaj demokratická a férová a poskytne opozícii, čo jej právom patrí.

VLÁDA – tá môže získať najviac. Postačí, ak dá Blahovi to vytúžené poverenie, aby sa mohol stať hrdinom dnešných dní a vyšle ho na dôležitú misiu. Poverenie v prípade Blahu by malo byť samozrejme iba dočasné. Presne tak, ako všetko, čo v týchto ťažkých časoch vláda prijíma. Dočasne - v prípade súdruhov, ako vieme, znamená minimálne 20 rokov! Nech si to chlapec užije! Aspoň dočasne (na 20 rokov!) prestane smradiť v parlamente.

Takže, aká misia? Kam ho vyslať? Čím ho poveriť? A načo?

Je verejne známe, že naše vzťahy s Čínou sú naštrbené práve kvôli ľudským právam. Nuž, bolo by vhodné, keby sme to práve teraz, keď sa Číne každý pchá do zadku, napravili. A rýchlo! Sme skromný národ. Netreba sa nám tam šplhať všetkým. Nám by malo stačiť, ak tam vopcháme Blahu. Poveríme ho, aby nás zachránil. Som presvedčený, že to prijme. Aj dokáže! Postačí, ak sa tento náš neokomunistický, feéjsbúkový dezinformačný guru, obdivovateľ a uznávaný propagátor neokomunizmu doma a vo svete poverí, aby sa v záujme Slovenska zaviazal čínskej vláde. Ako čerstvo vymenovaný predseda ľudskoprávneho výboru (a to je už niečo, súdruhovia!) by sa mohol zaviazať, že v rámci svojej misie bude istý čas Ujgurom a tibetským mníchom v novodobých koncentračných táboroch prednášať o potrebe a výhodách dodržiavania ľudských práv na čínsky spôsob. A potom s podobnou tematikou začne niekoľkoročné prednáškové turné po nevzdelanom čínskom vidieku. Číne vylepší imidž a verte, že naše vzťahy s Čínou sa okamžite znormalizujú. No a Čína nám zase na oplátku obratom pošle milióny rúšok, testov, respirátorov... atď., atď. K tomu navyše aj desiatky poľných nemocníc, stovky doktorov a zdravotných sestier. Všetko bezplatne, úplne zadarmo! Slovensko sa zachráni a naši lekári, sestričky a ostatný zdravotnícky personál, ako aj prepracovaný Matovič a celá vláda, si môžu konečne vybrať zaslúženú dovolenku. Až do konečného zdolania pandémie...

Tak, páni poslanci, na čo ešte čakáte? Rýchlo ten svoj kiks napravte! Hor sa, kým napadne rosa! A Vy ostatní, berte to, prosím, vážne! ...a nesmejte sa! Jasné?