Maďari opäť najlepší ...dokonca najlepší na svete!

Žiaľ ide o veľmi smutné prvenstvo. Vlastne prvenstvá lebo ich je hneď niekoľko. Nežiť tu, tak človek iba pokrčí plecom alebo mávne rukou. Lenže ten kto tu žije, býva, pracuje, tomu to nemôže byť ľahostajné.

A to ani vtedy, ak sa nejedná o občana Maďarska. Môj prípad. A tak človek chtiac-nechtiac porovnáva...až napokon s úľavou zisťuje, že jeho materská krajina (Slovensko) to ani napriek rôznym kiksom, nerobí až tak zle. Skôr naopak! Spoza Dunaja to aspoň tak vyzerá.

Veď to poznáte....doma nikto nie je prorokom a mastný krajec je u susedov vždy chutnejší, ako ten domáci...V tomto prípade to ale rozhodne neplatí. Viem aký krik, aké pobúrenie, bitie na poplach, by sme zažívali, ak by sme boli na tom tak zle, ako naši južní susedia. Veď na Slovensku skoro padla vláda kvôli oveľa menším problémom!

Ani si neviem predstaviť, ako by to vzyeralo, keby sme mali dlhodobo, tak ako v Maďarsku, najviac úmrtí na hlavu, najviac denných zomrelých, 90% úmrtnosť na respirátoroch, najmenej testovovaných, takú nízku, neprehľadnú, neobjektívnu, dogmatickú a jednostrannú informovanosť, atď. atď., Lenže...napriek tomu, či práve preto, vakcinácia šprintuje vysokým tempom. Každá vakcína je dobrá a na názore Európskej liekovej agentúry nezáleží! Sme dobrí, v EÚ najlepší! My Maďari! (tak znie oficiálna propaganda!)

Mnohí pripisujú túto rýchlu vakcináciu, ktorá prebieha spôsobom - hlava-nehlava, blížiacim sa Majstrovstvám Európy vo futbale. Budapešť (Orbán) sa totiž (na rozdiel od iných miest) zaviazala, že diváci na štadióne budú aj keby čo bolo! Žiaľ tá cena je, ako sa zdá, privysoká.

Som presvedčený, že väčšina ľudí futbal miluje, a radi by si tie zápasy pozrela naživo, na štadióne. A keby nebolo toľko tých mŕtvych, aj by sme mohli Maďarom za to vakcinačné prvenstvo zatlieskať. No netlieskame. Ani tu - v HU, ani v SK.